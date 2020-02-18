لامبارد: ماغواير كان يجب ان يطرد

2020/02/18 | 12:00 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، اليوم الثلاثاء، إن هاري ماغواير مدافع مانشستر يونايتد كان يجب أن يتعرض للطرد قبل أن يسجل الهدف الثاني في فوز فريقه 2- 0 في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.وخطف حكم الفيديو المساعد الأضواء مرة أخرى عندما نجا ماغواير من عقوبة ركل ميشي باتشواي مهاجم تشيلسي في الشوط الأول وقبل

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