الوزير الحكيم يدعو إلى إعادة فتح السفارة الدنماركيّة في بغداد

2020/02/18 | 12:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية محمد علي الحكيم ،اليوم الثلاثاء، إلى إعادة فتح السفارة الدنماركيّة في بغداد في إطار تعزيز العلاقات الثنائيّة .

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