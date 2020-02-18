2020/02/18 | 12:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة تتريث بنقل عوائل "الدواعش" من سوريا إلى العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة تتريث بنقل عوائل "الدواعش" من سوريا إلى العراق) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة تتريث بنقل عوائل "الدواعش" من سوريا إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).