2020/02/18 | 12:00 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بتشكيل لجنة في مجلس النواب لتعديل الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).