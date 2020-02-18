2020/02/18 | 12:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشف النائب عن اتحاد القوى العراقية، رشيد العزاوي، اليوم الثلاثاء، اخر تطورات المفاوضات مع القوى الكردية بشأن الكابينة الوزارية بحكومة محمد توفيق علاوي، وموقف القوى السنية منها.وقال رشيد العزاوي، لـ"كلكامش برس"، إن "زيارتنا الى اقليم كردستان تاتي لتقارب وجهات النظر من اجل تمرير الكابينة الوزارية"، مبيناً أن "اتفاقنا مع الكرد (الديمقراطي والاتحاد) تأتي للمساهمة في حل الازمة".وأضاف العزاوي، أن "هناك وفدا كرديا سيأتي الى بغداد يومي الاربعاء والخميس للبحث مع الكتل السياسية تشكيل الحكومة"، موضحا ان "هناك عدة مشاكل تعيق تشكيل الحكومة وهناك تظاهرات وجمهور ضاغط وهذه كلها بحاجة الى جهود لتشكيل الحكومة".وتابع، أن "زيارتنا الى اقليم كردستان ليس لتعقيد المشكلة وانما لتسهيل عملية تشكيل الحكومة وهذا ماتم الاتفاق عليه"، موضحا انه تمت "مناقشة الية اختيار الكابينة الوزارية هناك ومن يريد اختيارها من التكنوقراط ليتحملوا المسؤولية".وأوضح النائب عن اتحاد القوى العراقية في البرلمان، أن "هناك طرحين الاول في الوقت الراهن الاول ان الرئيس المكلف يختار المرشحين وقدمهم الى الكتل السياسية وهي التي تقبل او ترفض، او الطرح الثاني الذي سيضع رئيس الوزراء خلاله المعايير ويطرحها على الكتل السياسية لترشح الشخصيات المناسبة"، مؤكدا أن ان "الكتل السياسية (السنية) حتى الان لم تدخل مع رئيس الوزراء المكلف في مفاوضات لتشكيل الحكومة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوى العراقية يكشف آخر المفاوضات مع الكرد بشأن كابينة علاوي) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوى العراقية يكشف آخر المفاوضات مع الكرد بشأن كابينة علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).