2020/02/18 | 12:00 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يدعو إلى إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 12:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يدعو إلى إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يدعو إلى إعادة فتح السفارة الدنماركية في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).