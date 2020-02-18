2020/02/18 | 12:03 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير بشأن الإيرادات مما ادى لتسليط الضوء على التداعيات المالية لفيروس كورونا في الصين.وبحلول الساعة 0717 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4% إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة).وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع اسعار الذهب لأعلى مستوى في اسبوعين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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