2020/02/18 | 12:05 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة التعديلات الدستورية تعلن عن انجاز 116 مادة وتكشف عن المواد الخلافية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/18 | 12:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة التعديلات الدستورية تعلن عن انجاز 116 مادة وتكشف عن المواد الخلافية) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة التعديلات الدستورية تعلن عن انجاز 116 مادة وتكشف عن المواد الخلافية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).