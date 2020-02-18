بالصور... توافد الطلبة إلى ساحة الاعتصام في البصرة

2020/02/18 | 12:13 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

توافد المئات من طلبة محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، إلى ساحة البحرية تأكيدا على استمرارهم بالاعتصام ومساندتهم المتظاهرين.

وقال مراسل "الغد برس" ان المئات من طلبة البصرة توافدوا اليوم إلى ساحة البحرية وسط المحافظة، تأكيدا لاستمرارهم بالاعتصام ومساندتهم للمتظاهرين حتى تحقيق المطالب.

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