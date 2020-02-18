وزارة العمل تدرس منع العاملين الصينيين من مغادرة العراق

2020/02/18 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ضرورة وضع صيغة قانونية تُلزم الصينيين العاملين في الحقول النفطية بعدم مغادرة البلاد، لضمان سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “الوزير باسم عبد الزمان، وخلال اجتماعه بمسؤولين عراقيين أكدوا ضرورة وضع صيغة قانونية تلزم العمال الصينيين […]

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