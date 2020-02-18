2020/02/18 | 12:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ عن بوستر أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “آسف حبيبي” وتجمعه بفرقة ​مجموعة الفناير​ المغربية، إذ نشر صورة البوستر عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وعلّق مشيراً إلى أنه سيصدرها يوم الأحد المقبل في الـ23 من الشهر الجاري.واختار المجرد والفناير تصوير مشاهد الأغنية بمدينة مراكش خلال شهر كانون

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سعد لمجرد يكشف عن بوستر وموعد طرح أغنيته الجديدة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سعد لمجرد يكشف عن بوستر وموعد طرح أغنيته الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سعد لمجرد يكشف عن بوستر وموعد طرح أغنيته الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).