خاص لـ”العهد نيوز” علاوي يؤجل عرض كابينته الوزارية الى هذا التاريخ

2020/02/18 | 12:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر نيابي، بان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد اجل عرض كابينته الوزارية.وقال المصدر في تصريح لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء” ان “رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد اجل عرض كابينته الوزارية الى واحد من اخر ثلاثة ايام بالاسبوع المقبل”.يشار الى ان الرئيس المكلف محمد توفيق علاوي كان قد اعلن انه […]

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