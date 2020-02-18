2020/02/18 | 12:23 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى محافظ البصرة اسعد العيداني، الثلاثاء، قرعة لتوزيع 5 الاف قطعة ارض سكنية على المواطنين، مبينا ان 6 الاف قطعة ستوزع على الموظفين والمستحقين وفقا للقانون.وقال العيداني في مؤتمر صحفي خلال توزيع قطع الاراضي على مستحقيها ان ” المحافظة والدوائر المختصة بذلت جهود استثنائية من اجل اكمال خرائط والمساحات التي تم تخصيص في قطع الاراضي”.واضاف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ البصرة العيداني يعلن توزيع 5 الاف قطعة ارض وكالة صدى الاعلام للانباء.

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