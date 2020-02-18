اسرائيل تتوعد مدينة عربية بــ

2020/02/18 | 12:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس الاثنين، قطاع غزة بـ"ربيع مؤلم"، إذا لم يعد الهدوء إلى المستوطنات القريبة الجنوبية.

وقال بينيت،في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "إسرائيل تعد بديلا عمليا سيؤدي إلى ربيع مؤلم لحركة حماس الفلسطينية المسيطرة على قطاع غزة حال...

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