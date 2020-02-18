بعد اعدامه واسقاط حكمه .. الكويت تعفو بشرط عن سجينين متعاونين مع نظام

2020/02/18 | 12:23 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف حمد الدعيج المحامي العام في الكويت أن العفو الأميري الصادر بمناسبة الأعياد الوطنية، يشمل أقدم سجينين في البلاد، كانا قضيا وراء القضبان 28 عاما، بتهمة التعاون مع الغزو العراقي.

ونقلت "وسائل اعلام دولية " عن الدعيج قوله إن "السجينين صادر بحقهما حكم نهائي بالحبس المؤبد مع الشغل و...

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