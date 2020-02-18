نائبة عنها: احصائية وزارة التخطيط عن الفقر في ديالى غير دقيقة

2020/02/18 | 12:23 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ديالى

اكدت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائبة غيداء كمبش، الثلاثاء (18 شباط 2020)، بان احصائيات وزارة التخطيط عن معدلات الفقر في المحافظة غير دقيقة.

وقالت كمبش في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" وزارة التخطيط اصدرت مؤخرا احصائية رسمية عن معدلات الفقر في كل محافظات البلاد ومنها ديالى وحددت نسبة أكثر من 22% لها والتي جعلتها في المرتبة السادسة على مستوى العراق".

واضافت، ان "احصائيات وزارة التخطيط غير دقيقة لان الواقع على الارض يؤكد بان نسبة الفقر في ديالى اعلى بكثير خاصة في المناطق المحررة التي وصلت معدلات الفقر بها الى أكثر من 50%".



لافتة الى "المحافظة تأتي في مقدمة المحافظات التي تضررت بفعل احداث حزيران المأساوية 2014 وتسببت في انتكاسة لقطاعات مهمة أبرزها الصناعة والزراعة ما قطع مصادر رزق عشرات الاف من العوائل".

واشارت عضو مجلس النواب عن ديالى الى ان" الفقر في المحافظة اعلى ما ذكر في احصائية وزارة التخطيط لافتة الى انه التقديم على التعيينات في دوائر ديالى مؤخرا كشف عن وجود أكثر من 90 ألف عاطل اغلبهم من شهادات العلمية وهذا كارثة تؤكد حجم المأساة الانسانية في المحافظة".

وكانت وزارة التخطيط اصدرت مؤخرا تقرير شامل يعطي احصائية عن معدلات الفقر في المحافظات وجاءت ديالى بالمرتبة السادسة بنسبة أكثر من 22%.

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" انهيار مفاجئ في طريق رئيسي في مدخل ناحية السعدية

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وذكرت الهيأة، في ب

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وقالت مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الهيئة

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