غوتيريس يستشهد بآية قرآنية خلال مشاركته في مؤتمر حول اللاجئين

2020/02/18 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بآية قرآنية خلال مشاركته في مؤتمر حول اللاجئين، في مؤتمر حول اللاجئين الأفغان بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقرأ غوتيريس ، الآية السادسة من سورة التوبة، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حتى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُون ، وأردف هذه الآية مثال على التسامح ضد اللاجئين، وجاءت قبل مئات السنين من الاتفاقية الأممية الخاصة بوضع اللاجئين عام ألف وتسعمائة وواحد وخمسين.

كما ذكر غوتيريس أن الأمم المتحدة مستعدة لتقوم بكل ما يلزم من أجل تحقيق السلام في أفغانستان، محملا مسؤولية عدم الاستقرار بالبلاد إلى المنظمات الإرهابية.

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