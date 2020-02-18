مظهر محمد صالح: العجز المالي لن يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/02/18 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح ان العجز المالي الذي سيتضمنه قانون الموازنة لسنة الفين وعشرين لن يؤثر على رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وقال صالح ان مؤشرات رواتب الأجور اليومية زادت بقيمة عشرة الى أحد عشر ترليون دينار بما لا يقل عن تشغيل نصف مليون مواطن ضمن حزمة الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة نهاية العام الفين وتسعة عشر ومنها تشغيل بعض العقود وإعادة المفسوخة عقودهم وهو ما شكل إضافة لموازنة الرواتب.

واكد صالح أهمية القدرة للتصدي للفساد والخروقات أي الصرف من دون توفر منافع وضرورة التصدي للنفقات غير الضرورية في الموازنة وتخفيضها خصوصا ان هناك الكثير من الثغرات في الصرف، حاثا على البحث عن مصادر حقيقية تضمن العيش لما اضيف من موظفين وتأمين رواتبهم من خلال توجهات حقيقية لتعظيم الموارد الداخلية.

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