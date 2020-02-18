اياد علاوي يطالب بالإفراج عن كل المعتقلين من المتظاهرين واسقاط التهم عنهم

2020/02/18 | 12:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي بالإفراج عن كل المعتقلين من المتظاهرين واسقاط التهم عنهم.

وقال علاوي في تغريدة على موقعه في تويتر نرفض اي اعتداء يطال المتظاهرين السلميين، نقف ضد اي محاولة للاعتداء عليهم، مطالباً بالإفراج عن كل المعتقلين منهم واسقاط كافة التهم والقضايا الموجهة ضدهم، وأشار علاوي إلى ضرورة محاسبة المعتدين عليهم والقتلة وتقديمهم فوراً للعدالة، مؤكداً أنه بخلاف ذلك تتحمل الحكومة جميع التبعات القانونية.

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