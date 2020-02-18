2020/02/18 | 12:52 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير يتسبب منخفض سطحي حراري بتأثر البلاد اليوم الثلاثاء بحالة غير مستقرة يصاحبها تساقط الأمطار خلال الثلاثة أيام القادمة، فيما توجد إشارات في خرائط التنبؤات الجوية على إمكانية تكرار ظاهرة "الغطاء الأبيض" فوق بغداد والمناطق الوسطى، واستمرار نشاط القبة القطبية.

متنبئ جوي: البلاد تتأثر اعتبارًا من يوم الثلاثاء، ببداية حالة غير مستقرة ناتجة عن تقدم منخفض سطحي حراري يستمر لغاية يوم الخميس

قال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "البلاد تتأثر اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، ببداية حالة غير مستقرة ناتجة عن تقدم منخفض سطحي حراري يستمر لغاية يوم الخميس ويسبب اضطرابًا في أجواء البلاد حيث تظهر السحب خلال الـ 3 أيام المقبلة وعلى فترات مصحوبة بتساقط الأمطار في مناطق عديدة من البلاد وتشتد يوم الخميس".

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موجة قطبية جديدة تضرب موعدًا مع العراق

أشار إلى أن "طقس اليوم سيكون بشكل عام بين المشمس والغائم جزئي وغائم أحيانًا مع فرصة لتساقط زخات مطر رعدية تطال البادية الجنوبية ثم تمتد تدريجيًا نحو مدن الجنوب والفرات الأوسط خلال الليل ومدن الوسط والشمال".

أكد إن "درجات الحرارة العظمى ترتفع عما كانت عليه يوم أمس الاثنين، والأجواء أكثر دفئًا ومن المتوقع أن تسجل دهوك 16، الموصل 18، أربيل 19، السليمانية 14، كركوك 20، ديالى 23، صلاح الدين 22، بغداد 23، الأنبار 19، بابل 22، كربلاء 19، الديوانية 23، واسط 24، النجف 22، السماوة 25، ذي قار 26، ميسان 27، البصرة 26".

أما الرياح، ستكون متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة وبسرعة تتجاوز الـ 20 كم، وفي الجنوب تتجاوز الـ 30 كم.

وتشير التوقعات إلى قدوم منخفض قطبي الأسبوع المقبل قد يكرر مشاهد الغطاء الأبيض الذي غطى بغداد في الأسبوع السابق، حيث أشار السلامي إلى أن "‏النموذج الأمريكي يقترح منخفضًا جويًا قطبيًا خلال الأسبوع المقبل قد يشبه ماحصل يوم 10 كانون الثاني/يناير وإذا تحقق قد تكون فرص الثلوج المتراكمة في بعض مدن الوسط"، مبينًا أن "المنخفض القطبي يأخذ شكل منخفض قطع يتمدد في جميع محاوره ويسبب طقسًا باردًا مصحوبًا بأمطار غزيرة جدًا وتشمل الجنوب والفرات الأوسط من أوسع الأبواب".

تبشر توقعات فصل الربيع بالخير من ناحية الأمطار وأما من ناحية الحرارة فلا يتوقع حصول الارتفاع الملحوظ فيها

وأكد استمرار الإشارات الجوية، المبشرة بـ"أجواء شديدة البرودة وانخفاض كبير في درجات الحرارة وتقلبات جوية قوية"، مبينًا أن "استمرار نشاط القبة القطبية يعطي إشارة لاستمرار الأجواء الشتوية خلال الفترة المقبلة".

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موجة أمطار رعدية "تتربص" بعدة مناطق

أما التوقعات بشأن فصل الربيع، فيؤكد السلامي أنها "مبشرة بالخير من ناحية الأمطار وأما من ناحية الحرارة فلا يتوقع حصول الارتفاع الملحوظ، وتستمر بين صعود ونزول كما هي عليه الآن".

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