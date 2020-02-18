البلداوي: الولايات المتحدة دعمت الإرهاب المتمثل بالقاعدة وثم داعش الارهابي

2020/02/18 | 12:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت كتلة صادقون النيابية إن المجازر المروعة ودعم الإرهاب الذي قامت به الولايات المتحدة في العراق هي اسباب كافية لطردها من أراضيه.

وقال النائب عن كتلة صادقون في البرلمان محمد البلداوي ان ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية من مجازر بحق أبناء الشعب العراقي والدعم المستمر للإرهاب المتمثل بالقاعدة وثم داعش الارهابي هي اسباب كافية لإخراج القوات الامريكية من العراق على حد قوله، مضيفا ان الشعب العراقي عبر عن ارادته الرافضة والموحدة لوجود الامريكي وافشال مخططاته التخريبية بالبلاد كون ان العراق هو سيد نفسه ولا حاجة للوجود الأجنبي فيه.

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