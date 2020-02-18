القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل ’’مروعة’’ بحق رجل وزوجته جنوب بهرز بديالى

2020/02/18 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري، الثلاثاء (18 شباط 2020)، القبض على المتهم الذي ارتكب مجزرة بحق عائلة مكونة من الزوج والزوجة جنوب ناحية بهرز.

وقال الشمري في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " تم إلقاء القبض على المتهم الذي اقدم بفعلته الشنيعة بقتل رجل وزوجته وتقطيعهما بالة حادة (الطبر) وهي الجريمة المروعة التي لاقت استهجان الرأي العام في المحافظة وعموم البلاد".





وأضاف، أنه "بعد وورود معلومات استخبارية دقيقة فور وقوع الحادث الاجرامي تم تشكيل فريق امني مختص من عدد من الضباط الاكفاء لتحقيق بهذا الحادث والوصول الى خيوط الجريمة وتمكن الفريق من القاء القبض على المتهم وتبين ان الحادث جنائي والجاني شقيق المجني عليه وضبط بحوزته الالة الجارحة التي ارتكب بها فعلته الشنيعة".

وأشار الشمري، إلى أنه "سيتابع شخصياً الاجراءات التحقيقية تمهيداً لعرضه على القضاء لينال جزائه العادل".

بغداد اليوم-السليمانية

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، الثلاثاء (18 شباط 2020) إلقاء القبض على 10 إرهابيين بينهم أمير بتنظيم داعش.

وذكرت الأسايش، في بيان، إن "أسايش محافظة السليمانية ألقت القبض على عشرة من عناصر تنظيم داعش بالتعاون مع

بغداد اليوم-البصرة

أعلنت قيادة عمليات البصرة، الثلاثاء، الشروع بالمرحلة الأولى لحماية الحقول والمنشآت النفطية.

وقال قائد عمليات البصرة، الفريق الركن قاسم نزال، في بيان مقتضب: "العمليات شرعت بالمرحلة الأولى لتعزيز التواجد الأمني بالقرب

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن مقتل منتسب بتعرض لداعش في خانقين بديالى.

وقالت الخلية في بيان، ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر ارهابية، تعرضت على اللواء العشرين في قضاء خانقين بمحافظة ديالى&

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