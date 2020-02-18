قيادي في صادقون يدعو إلى توفير ’’المناخ السياسي وفرض الأمن’’ لإجراء الانتخابات المبكرة

2020/02/18 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

دعا القيادي والمتحدث باسم كتلة صادقون نعيم العبودي، الثلاثاء (18 شباط 2020) إلى توفير المنا...





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