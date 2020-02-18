الثقافة تعلن تجميع 13 قطعة مهربة من ’’رأس الثور المجنح’’ ووضعه في المتحف العراقي

2020/02/18 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة والاثار، الثلاثاء (18 شباط 2020)، إنجاز تجميع رأس الثور المجنح ووضعه ...





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