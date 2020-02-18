قائمة بأسماء وزراء ترسل لـــ

2020/02/18 | 12:55 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

ذكرت صحيفة عربية، اليوم قيام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بإرسال أسماء وزراء حكومته الى وكيل المرجعية الدينية السيد احمد الصافي، مشيرة إلى أن الصافي رد الظرف التي يحتوي الأسماء دون فتحه.

وقالت الصحيفة إن "علاوي ارسل في اليومين الماضيين، ظرفاً إلى المتولّي الشرعي للعتبة ال...

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