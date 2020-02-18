انباء عن فشل تشكيل حكومة

2020/02/18 | 12:55 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الثلاثاء، عن وجود انقسام داخل القوى السياسية العراقية بشأن اختيار الوزراء في حكومة المكلف محمد توفيق علاوي الانتقالية.

وقال المصدر لـ " وسائل اعلام دولية " إن "الخلافات تكمن في اختيار الوزراء مستقلين أو مرشحين من قبل الأحزاب"، مبينا أن "بعض القوى السياس...

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