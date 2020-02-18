موقف نبيل من شاب عراقي في تركيا يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

2020/02/18 | 12:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أثارة قصة إنسانية في تركيا، عن شاب يقال أنه عراقي الجنسية، قام بخلع حذائه وسلمها إلى طفل سوري كان حافيًا في الحافلة التي تقلهم.وبدأت القصة حسب ما تداولها، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بوجود الشاب في حافلة تقل المواطنين من مدينة إسطنبول إلى سامسون وفي غضون ذلك، كان بجواره طفل سوري مع […]

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