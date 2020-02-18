2020/02/18 | 12:59 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة التفتيش في شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط وكر لتهريب المنتجات النفطية داخل معمل ثلج في قضاء الكرمة في الانبار.وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة صدى، ان “تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للهيئة من ضبط وكر لتهريب المنتوجات النفطية في معمل ثلج مجاور لمحطة المرزوق في قضاء الكرمة /محافظة الانبار”.واضافت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط وكر لتهريب المنتجات النفطية داخل معمل ثلج في الانبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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