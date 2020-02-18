علي عامر - عفوية الفن

2020/02/18 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_عامر (عفويّة الفن)لم يعرف التاريخ البشري منذ أشكال الإنتاج البشري الأولى، حقبة تاريخيّة كانت فيها قضيّة الفن هامشيّة، ومنذ الانقسام الطبقي الأوّل بين المرأة والرجل، وما تبعه من انقسامات على أرض الواقع المادي لحياة البشر، كان الفن ومازال في صلب الحدث، والفن كما كل شيء حيّ على وجه البسيطة ليس واحد بل كثير، فالفن فنون، وفنونيّات الفن تتفنن وتتنوّع شكلاً وأسلوباً ووسيلة وأدوات، كما تنقسم مضموناً، ل......

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