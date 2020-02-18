رياض طه شمسان - الليبرالية و الواقع العربي و إشكالية التحول الديمقراطي في اليمن

2020/02/18 | 13:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رياض_طه_شمسان الليبرالية ليست ديانة و لا معتقد و لا إيديولوجية، هي مفهوم سياسي-قانوني يستخدم للتمييز بين مفهوم الدولة الأستبدادية أي كان نوعها – علمانية أو أوتوقراطية، مدنية أو عسكرية من جهة و الدولة الديمقراطية من جهة أخرى.و مفهوم الدولة الليبرالية لا يعني فقط تقسيم السلطات و التداول السلمي للسلطة من خلال الأنتخابات الحرة و النزيهة (و ليست الأنتخابات الشكلية التي تشرع لأعادة احتكار السلطة للنخب المهيمن......

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