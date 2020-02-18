بالصور.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يعيد احياء افاعي البساتين في ديالى

2020/02/18 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت ديالى خلال الايام الماضية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة دفع الكثيرين من المزارعين الى بدء حملة تظيفها استعداد لموسم الربيع القادم لكن تحسن الاجواء دفع الى بروز اعداد ليست قليلة من الافاعي من جحورها.وقال قاسم الشمري مزارع في اطراف بعقوبة، ان” اغلب المزارعين استغلوا تحسن الاجواء المناخية وارتفاع درجات الحرارة للبدء بعملية تنظيف […]

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