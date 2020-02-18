تربية ذي قار بصدد إلغاء عطلة نصف السنة ويوم السبت لطلبة المحافظة

2020/02/18 | 13:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – ذي قار أكد مصدر في تربية ذي قار، اليوم الثلاثاء، بأن عطلة نصف السنة ويوم السبت سيتم الغائها لطلبة المحافظة.وذكر المصدر، لـ”العهد نيوز”، بأن “التربية في المحافظة ستلغي عطلة نصف السنة ويوم السبت لتعويض الطلبة للايام التي تعطلت فيها المدارس نتيجة التظاهرات”.

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