مدرب الحدود يؤكد صعوبة لقاء اربيل اليوم في الدوري

2020/02/18 | 13:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتضن ملعب فرانسو حريري في اربيل بتمام الساعة الثالثة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء مباراة بين فريق اربيل وضيفه الحدود في ختام الدور الاول من منافسات الدوري الممتاز بكرة القدم.

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