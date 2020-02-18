استقالات جماعية من حزب بيارق الخير.. وبيان يوضح الأسباب

2020/02/18 | 13:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت النائب علية الامارة، الثلاثاء، عن استقالات جماعية من حزب بيارق الخير من ضمنهم هي.وقالت الامارة في بيان، إن "مجموعة من أعضاء الأمانة العامة والمستشارين لحزب بيارق الخير اعلنوا اليوم، إستقالتهم الجماعية من الحزب".وأضافت أن "من بينهم النائبان الأول والثاني لأمين عام الحزب علية الإمارة وليث الصفار"، عازية السبب إلى أن "الحزب لم يلب طموحات ومطالب العراقيين والشامخين في ساحات التظاهر على وجه الخصوص وتضامناً مع كل قطرة دم عراقية سالت ومع كل صوت عراقي أصيل مطالب بالحقوق".وتابعت الإمارة، أن "الاستقالة جاءت خدمة للصالح العام".

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