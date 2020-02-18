2020/02/18 | 13:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، مع وفد رياضي تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته “يس عراق”، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل اليوم، في مكتبه عضو مجلس النواب/ رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي ورئيس […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وفد رياضي تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع وفد رياضي تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).