بالفيديو.. ظهور مثير لسيارة (لاند روڤر ديفندر) الجديدة في آخر أفلام جيمس بوند

2020/02/18 | 13:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

ظهرت سيارة "لاند روڤر ديفندر" الجديدة بشكل مثير في آخر سلسلة أفلام الأكشن لجيمس بوند "لا وقت للموت"، وبالأخص حين طارت السيارة على ارتفاع 30 متراً، ما أثار دهشت المهتمين بعالم السيارات.

ويُظهر إعلان "لاند روڤر" التلفزيوني لسيارة "ديفندر" الجديدة قدراتها الفائقة على التضاريس القاسية، ويتضمن الإعلان مشاهد حصرية خلف الكواليس تظهر ما ينتظر المشاهدين من "ديفندر" الجديدة في فيلم "لا وقت للموت".

وتُظهر مشاهد التدريبات المستخدمة في الإعلان، "ديفندر" الجديدة وهي تطير في الهواء، وقد خضعت "ديفندر" للمزيد من الاختبارات الصعبة كذلك، حيث سارت بسرعات قصوى في المستنقعات والأنهار.

وقاد منسق المشاهد الخطرة، لي موريسون، مشاهد المطاردات في الفيلم من خلال العمل عن قرب مع أخصائي المؤثرات الخاصة ومشرف سيارات المجازفة الفائز بجائزة الأوسكار كريس كوربولد.

وقال لي موريسون: "دفعنا سيارة ديفندر إلى تجاوز حدود الممكن كي نخلق أكبر قدر من الإثارة، ولنمنح المعجبين فكرة عن مدى صعوبة إنتاج مشاهد المطاردة الرائعة التي تنتظركم في فيلم لا وقت للموت".

من جانبه قال مدير خط سيارات "لاند روڤر ديفندر"، نيك كولينز: "قمنا بتطوير مستوى اختبار جديد لسيارة ديفندر، وهو الأكثر صعوبة بين ما واجهناه على الإطلاق وفريد من نوعه لهذه السيارة".

وأضاف "تقاس القوة والمتانة الفيزيائية عبر عدد من الاختبارات المختلفة، بما في ذللك اختبار قفزة الجسر التي منحتنا الثقة اللازمة لتوفير ما يحتاجه فريق المشاهد الخطرة لإنتاج فيلم لا وقت للموت، كل ذلك بدون تعديلات على بينة الهيكل باستثناء إضافة قفص الأمان".

وتجلس جيسيكا هاوكينز خلف عجلة القيادة في هذه المشاهد، وكان موريسون قد اختارها بعد أن شاهد قدراتها في بطولة "فورمولا 3 دبليو"، ليمنحها فرصة المشاركة في فيلم "لا وقت للموت"، أول أفلامها على الإطلاق.

وعلقت جيسيكا قائلةً: "لا يوجد ما يجلب السعادة بقدر أن أكون سائقة المشاهد الخطرة في فيلم جيمس بوند، إنه شرف كبير لي أن أشارك في هذا الفيلم الرائع على متن سيارة ديفندر الجديدة".

وتعاون فريق التصميم في "لاند روڤر" مع أخصائي المؤثرات الخاصة ومشرف سيارات المجازفة كريس كوربولد لاختيار مواصفات سيارات "ديفندر" المشاركة في الفيلم.

واستناداً إلى طراز "ديفندر 110X" بلون أسود سانتوريني مع ألواح انزلاق داكنة أسفل المصدات، وعجلات داكنة قياس 20 بوصة، وإطارات احترافية مخصصة للسير على الطرق الوعرة، كانت هذه السيارات الأولى من طراز ديفندر التي يتم تصنيعها في منشأة "جاكوار لاند روڤر" الجديدة بمدينة نيترا في سلوفاكيا.

وتتمتع "لاند روڤر" بشراكة طويلة الأمد مع شركة "إي أو إن برودكشنز" عبر سلسلة أفلام جيمس بوند، حيث بدأت هذه الشراكة في عام 1983 عندما شاركت سيارة "رينج روڤر" مكشوفة في فيلم "أوكتوبوسي".

ويحتوي الفيلم هذا العام بعضاً من أرقى سيارات "لاند روڤر".



إلى جانب 10 سيارات "ديفندر"، تشارك في فيلم "لا وقت للموت" كل من سيارة "رينج روڤر سبورت SVR"، و"لاند روڤر سيريس 3"، و"رينج روڤر كلاسيك".

وسيعرض فيلم "لا وقت للموت" في صالات السينما عالمياً ابتداءً من 2 نيسان المقبل.

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