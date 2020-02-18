انخفاض الاسهم الاوروبية في تعاملات اليوم

2020/02/18 | 13:15 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

انخفضت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، بعد تحذير من أبل بشأن إيرادات قطاع التكنولوجيا، بما يبرز تأثير تفشي فيروس كورونا على الطلب والإمدادات عالميا.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% بحلول الساعة 0803 بتوقيت غرينتش بعدما أغلق على مستوى قياسي مرتفع يوم أمس الاثنين إثر استحداث الصين إجراءات تحفيز جديدة لتخفيف الأثر الاقتصادي للفيروس.

لكن تحذير أبل من أنها لن تحقق توقعات المبيعات لربع السنة المنتهي في آذار بسبب الفيروس إلى جانب أنباء عن تعاف أقل من المتوقع بمصانع الشركة في الصين قوض التفاؤل سريعا.

ونزلت أسهم أبل المدرجة في فرانكفورت أكثر من 6% بينما فقد سهم اس.تي ميكرو-إلكترونيكس 4% وديالوج لأشباه الموصلات 4.9%.

وهبط المؤشر داكس الألماني الغني بأسهم شركات التكنولوجيا 0.9%، بينما فقد المؤشر الفرعي الأوروبي لقطاع التكنولوجيا 1.5%.

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