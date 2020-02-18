2020/02/18 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة تكشف عن تنسيق بين ساحات التظاهر من مشاريع سياسية جديدة

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كشفت صحيفة "العربي الجديد"، ان هناك تنسيق بين ساحات التظاهر في المحافظات من اجل تشكيل تكتل سياسي يتبنى الخطاب العلماني في العراق.

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