2020/02/18 | 13:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد كردي يصل بغداد في زيارة عاجلة للتفاوض مع علاوي حول الحكومة الجديدة

المستقلة ..



دعا نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الاعرجي، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي والوفد الكردي الاقدم الى بغداد، لتشكيل حكومة تستطيع تجاوز الازمة.

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