خامنئي يغرد: مسيرات الشعب العراقي الرافضة للوجود الأمريكي تتعارض مع ما تريده واشنطن

2020/02/18 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، أن المسيرات ’’العظيمة’’ للشلعب العراقي في بغداد قبل عدة أسابيع تتعارض مع ما يريده الأمريكيون.

يتبع .



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بغداد اليوم- البصرة

قال محافظ البصرة، اسعد العيداني، الثلاثاء (18 شباط 2020)، إنه لن يكون هناك مواطن بصري بدون سكن.

وذكر البصري في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أنه "لن يكون هنالك مواطن بصري بدون سكن، وأن البصرة ستكون واجهة ا

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، دعمه لحكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، فيما وضعت جبهته 6 شروط للمضي بالتصويت عليها.

وقالت الجبهة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "النجيف

بغداد اليوم – بغداد

دعا القيادي والمتحدث باسم كتلة صادقون نعيم العبودي، الثلاثاء (18 شباط 2020) إلى توفير المناخ السياسي وفرض الأمن من أجل إجراء الانتخابات المبكرة.

وكتب العبودي في تغريدة له على منصة "تويتر"، إن "الانتخابات

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