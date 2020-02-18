2020/02/18 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- البصرة

قال محافظ البصرة، اسعد العيداني، الثلاثاء (18 شباط 2020)، إنه لن يكون هناك مواطن بصري بدون سكن.

...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( محافظها: لن يكون هناك مواطن بصري بدون سكن والبصرة ستكون واجهة العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( محافظها: لن يكون هناك مواطن بصري بدون سكن والبصرة ستكون واجهة العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).