2020/02/18 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، دعمه لحكومة رئيس الوزراء ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جبهة النجيفي تؤكد دعمها لتكليف علاوي بعد وضعها 6 شروط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، دعمه لحكومة رئيس الوزراء ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
جبهة النجيفي تؤكد دعمها لتكليف علاوي بعد وضعها 6 شروط) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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