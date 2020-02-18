جبهة النجيفي تؤكد دعمها لتكليف علاوي بعد وضعها 6 شروط

2020/02/18 | 13:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية، أسامة النجيفي، الثلاثاء (18 شباط 2020)، دعمه لحكومة رئيس الوزراء ا...





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