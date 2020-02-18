2020/02/18 | 13:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالمحسن النمر ومهيرة عبدالعزيز..ثنائي مؤثر فى مسلسل «المنصة» (المستقلة) – منى شعلان/ يبدو أن مسلسل “المنصة” الذي تم تصويره في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، سيكشف عند عرضه الكثير من الحكايات المشوقة لما يحمله العمل من أحداث متنوعة معاصرة تحاكي الأحداث اليومية الخفية في هذا الوقت ، والتي سيشترك في الكشف عنها الممثل السعودي […]

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