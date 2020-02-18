نصيف: علاوي سيرسل أسماء الوزراء المرشحين غدا الأربعاء والنواب يطلبون [72] ساعة لدراستها

2020/02/18 | 13:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، عن أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي سيدفع بكتب رسمية الى القوى السياسية ورئاسة الجمهورية تضم أسماء الوزراء المرشحين غدا الأربعاء، مبينة أن نوابا طلبوا 72 ساعة لدراستها.

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