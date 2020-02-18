2020/02/18 | 13:31 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية اكتفاء الحسناوي، الثلاثاء، عن ابرز الجهات التي تقف عائقا أمام تمرير قانون الضمان الصحي، مؤكدة أن القانون يخدم نصف المجتمع العراقي من الفقراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمانية: الاثرياء وبعض اصحاب المستشفيات الاهلية والاجندات السياسية عرقلت تشريع قانون الضمان الصحي ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمانية: الاثرياء وبعض اصحاب المستشفيات الاهلية والاجندات السياسية عرقلت تشريع قانون الضمان الصحي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).