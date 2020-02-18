2020/02/18 | 13:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكثر من 150 يوم عطلة بالعراق سنوياً ..وتذمر اصحاب المهن من كثرة العطل المستقلة / يبلغ مجموع أيام العطل الرسمية في العراق نحو 150 يوما منها عطل دينية ووطنية وطارئة، بالإضافة إلى العطلة الأسبوعية التي تشمل يومي الجمعة والسبت، بينما يحاول مشروع القانون الجديد تنظيم العطل الرسمية، وجعلها عشرين يوما في السنة فقط، عدا يومي الجمعة […]

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