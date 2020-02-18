العراق يدعو الدنمارك لإعادة افتتاح سفارتها في بغداد

2020/02/18 | 13:32 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد دعا وزير الخارجية محمد الحكيم، اليوم الثلاثاء، نظيره الدنماركيّ جيبي كوفد، إلى إعادة فتح السفارة الدنماركيّة في العاصمة بغداد. وذكرت الخارجية في بيان تلقت “الصباح الجديد “، أن الأخير “التقى مع وزير الخارجيّة الدنماركيّ جيبي كوفد، واستعرض معه تطوُّرات العلاقات الثنائيّة بين البلدين، والارتقاء بها في سائر المجالات، ولاسيّما الاقتصاديّة، والتجاريّة، ...

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