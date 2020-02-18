مجلس القضاء الأعلى يبحث تعزيز مسيرة الرياضة العراقية

2020/02/18 | 13:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، تعزيز عمل اللجنة الأولمبية ومسيرة الرياضة العراقية.

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