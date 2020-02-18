2020/02/18 | 13:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ساطع راجي مستويات الفقر العالية حد الفضيحة في المثنى والقادسية وميسان وذي قار، عار ونكبة كبرى، لا يريد عشرات المسؤولين والساسة من ابناء هذه المحافظات التعامل معها، ويتجاهلونها بصفاقة وهم يتهمون ابناء محافظاتهم بالعمالة والانحلال لأنهم يتظاهرون ضد بؤسهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفقر في العراق.. ساطع راجي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفقر في العراق.. ساطع راجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).