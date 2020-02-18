2020/02/18 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري، رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الى عدم الاستجابة للضغوط التي تفرض عليه من البعض لتسمية وزراء من الاحزاب والكتل السياسية.

وقال الشمري في بيان، إن على الجميع النظر الى اسماء وشخوص الكابينة الوزارية الجديدة من ناحية الاستقلالية والكفاءة، وان تكون مؤهلة لقيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية المقبلة، مبينا انه لا يمكن القبول بكابينة وزارية بعباءة تكنوقراط موظفة حزبيا.

وشدد على اهمية إعلان رئيس الوزراء المكلف اسماء وزارته لممثلي الشعب في البرلمان لدراستها بعناية قبل الدخول في عملية التصويت ومنح الثقة، داعيا الى ان يكون المنهاج الوزاري مرحليا وللظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف سائرون يدعو علاوي إلى عدم الاستجابة لضغوط الكتل السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف سائرون يدعو علاوي إلى عدم الاستجابة لضغوط الكتل السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).